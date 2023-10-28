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Израиль контролирует палестинскую мобильную связь и телекоммуникационную инфраструктуру, — NYT

28 октября 2023 18:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Израиль контролирует палестинскую мобильную связь и телекоммуникационную инфраструктуру, — NYT
Иллюстративная фотография. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Палестинцы обвинили Израиль в закрытии телекоммуникационных сетей. По информации правительства США, Израиль контролирует палестинские частоты мобильной связи

Об этом сообщает The New York Times.

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Израильские официальные лица отказались комментировать обвинения палестинцев в том, что Израиль вчера вечером закрыл телекоммуникационные сети Газа, вызвав информационное затмение.

По информации правительства США, Израиль контролирует палестинские частоты мобильной связи и телекоммуникационную инфраструктуру.

Скриншот новости
Скриншот новости. Фото: NYT

Последние сведения о войне в секторе Газа

Израильские войска все еще находятся в секторе Газа. Прошло больше 12 часов после входа на территорию. Жители анклава, которым удалось обойти обесточивание коммуникаций, описали ужасную ночь в темноте, которая прерывалась грохотом авиаударов и дрожанием зданий.

В пятницу вечером Израиль совершил вторжение в Газу после начала интенсивной бомбардировки с артиллерией и авиаударами, сообщили военные. Они не назвали присутствие войск в Газе полномасштабным вторжением, которое Израиль угрожал начать, но это вторжение станет их самой масштабной наземной операцией в анклаве после нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли более 1400 мирных жителей и военных.

Напомним, Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа. Туда были направлены танки и пехота, а также их поддерживают массированные удары с воздуха и моря.

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