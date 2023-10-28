Після заяв Ердогана Ізраїль відкликав своїх дипломатів з Туреччини

Мітинг в Туреччині. Фото: Reuters

Ізраїль відкликає своїх дипломатів із Туреччини. Таке рішення було ухвалено після закликів турецького лідера Ердогана до громадян своєї країни вийти на мітинг на підтримку палестинців.

Про це у своєму Твіттер повідомив Елі Коен.

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Ізраїль відсилає всіх турецьких дипломатів.

"У світлі різких заяв Туреччини відносини з цією країною будуть переглянуті", — заявив глава МЗС Ізраїлю Елі Коен.

Це рішення ухвалили після закликів Ердогана припинити атаки по Газі.

"Ізраїльські" бомбардування Гази, які постійно зростають і посилилися минулої ночі, знову були спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних осіб і поглибили гуманітарну кризу. "Ізраїль" повинен негайно вийти зі стану божевілля і припинити свої напади. Усі мої брати, сьогодні ми робимо ці заклики сильнішими", — йдеться у заяві президента Туреччини.

Заяви Ердогана на пропалестинському мітингу

Ми оголосимо Ізраїль військовим злочинцем, ми вже працюємо над цим.

Ізраїль, як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна.

Ті, хто проливав "крокодилові сльози" за мирними мешканцями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у Газі.

Коли я сказав, що ХАМАС не терористична організація, Ізраїлю це дуже не сподобалося. Я для цього й сказав. А чого ви чекали?

Захід, звертаюся до вас. Ви хочете війну між хрестом та півмісяцем? Тоді знайте — цей народ живий, цей народ стійкий. Ким ми були в Лівії, ким ми були в Карабаху — ми будемо такими ж на Близькому Сході.

Нагадаємо, на вулиці Стамбулу вийшли сотні тисяч людей. За даними ЗМІ, на мітинг на гелікоптері прилетів і президент країни Ердоган. Також Ердоган наголосив, що Ізраїль не може здійснювати ніяких рішучих дій без підтримки своїх західних партнерів.

Крім того, він запропонував стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС. Він сподівається, що його пропозицію схвалять.