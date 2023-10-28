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Після заяв Ердогана Ізраїль відкликав своїх дипломатів з Туреччини

28 жовтня 2023 19:07
оновлено: 19:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Після заяв Ердогана Ізраїль відкликав своїх дипломатів з Туреччини
Мітинг в Туреччині. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ізраїль відкликає своїх дипломатів із Туреччини. Таке рішення було ухвалено після закликів турецького лідера Ердогана до громадян своєї країни вийти на мітинг на підтримку палестинців. 

Про це у своєму Твіттер повідомив Елі Коен.

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Ізраїль відсилає всіх турецьких дипломатів.

"У світлі різких заяв Туреччини відносини з цією країною будуть переглянуті", — заявив глава МЗС Ізраїлю Елі Коен.

Це рішення ухвалили після закликів Ердогана припинити атаки по Газі.

"Ізраїльські" бомбардування Гази, які постійно зростають і посилилися минулої ночі, знову були спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних осіб і поглибили гуманітарну кризу. "Ізраїль" повинен негайно вийти зі стану божевілля і припинити свої напади. Усі мої брати, сьогодні ми робимо ці заклики сильнішими", — йдеться у заяві президента Туреччини.

Заяви Ердогана на пропалестинському мітингу

  • Ми оголосимо Ізраїль військовим злочинцем, ми вже працюємо над цим.
  • Ізраїль, як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна.
  • Ті, хто проливав "крокодилові сльози" за мирними мешканцями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у Газі.
  • Коли я сказав, що ХАМАС не терористична організація, Ізраїлю це дуже не сподобалося. Я для цього й сказав. А чого ви чекали?
  • Захід, звертаюся до вас. Ви хочете війну між хрестом та півмісяцем? Тоді знайте — цей народ живий, цей народ стійкий. Ким ми були в Лівії, ким ми були в Карабаху — ми будемо такими ж на Близькому Сході.

Нагадаємо, на вулиці Стамбулу вийшли сотні тисяч людей. За даними ЗМІ, на мітинг на гелікоптері прилетів і президент країни Ердоган. Також Ердоган наголосив, що Ізраїль не може здійснювати ніяких рішучих дій без підтримки своїх західних партнерів.

Крім того, він запропонував стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС. Він сподівається, що його пропозицію схвалять.

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