Після заяв Ердогана Ізраїль відкликав своїх дипломатів з Туреччини
Ізраїль відкликає своїх дипломатів із Туреччини. Таке рішення було ухвалено після закликів турецького лідера Ердогана до громадян своєї країни вийти на мітинг на підтримку палестинців.
Про це у своєму Твіттер повідомив Елі Коен.
Ізраїль відкликає своїх дипломатів
Ізраїль відсилає всіх турецьких дипломатів.
"У світлі різких заяв Туреччини відносини з цією країною будуть переглянуті", — заявив глава МЗС Ізраїлю Елі Коен.
Це рішення ухвалили після закликів Ердогана припинити атаки по Газі.
"Ізраїльські" бомбардування Гази, які постійно зростають і посилилися минулої ночі, знову були спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних осіб і поглибили гуманітарну кризу. "Ізраїль" повинен негайно вийти зі стану божевілля і припинити свої напади. Усі мої брати, сьогодні ми робимо ці заклики сильнішими", — йдеться у заяві президента Туреччини.
Заяви Ердогана на пропалестинському мітингу
- Ми оголосимо Ізраїль військовим злочинцем, ми вже працюємо над цим.
- Ізраїль, як ти сюди потрапив? Ти окупант. Ти угруповання, а не держава. Захід вам винен, але Туреччина вам не винна.
- Ті, хто проливав "крокодилові сльози" за мирними мешканцями, вбитими вчора в українсько-російській війні, сьогодні мовчки спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у Газі.
- Коли я сказав, що ХАМАС не терористична організація, Ізраїлю це дуже не сподобалося. Я для цього й сказав. А чого ви чекали?
- Захід, звертаюся до вас. Ви хочете війну між хрестом та півмісяцем? Тоді знайте — цей народ живий, цей народ стійкий. Ким ми були в Лівії, ким ми були в Карабаху — ми будемо такими ж на Близькому Сході.
Нагадаємо, на вулиці Стамбулу вийшли сотні тисяч людей. За даними ЗМІ, на мітинг на гелікоптері прилетів і президент країни Ердоган. Також Ердоган наголосив, що Ізраїль не може здійснювати ніяких рішучих дій без підтримки своїх західних партнерів.
Крім того, він запропонував стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС. Він сподівається, що його пропозицію схвалять.
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