После заявлений Эрдогана Израиль отозвал своих дипломатов из Турции

Митинг в Турции. Фото: Reuters

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции. Такое решение было принято после призывов турецкого лидера Эрдогана к гражданам своей страны выйти на митинг в поддержку палестинцев.

Об этом в своем Твиттере сообщил Эли Коэн.

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Израиль отзывает своих дипломатов

Израиль отзывает всех турецких дипломатов.

"В свете резких заявлений Турции отношения с этой страной будут пересмотрены", — заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

Это решение приняли после призывов Эрдогана прекратить атаки по Газе.

"Постоянно растущие "израильские" бомбардировки Усилившиеся минувшей ночью газы вновь были направлены против женщин, детей и невинных гражданских лиц и углубили гуманитарный кризис. "Израиль" должен немедленно выйти из состояния безумия и прекратить свои нападения. Все мои братья, сегодня мы делаем эти призывы сильнее", — говорится в заявлении президента Турции.

Заявления Эрдогана на пропалестинском митинге

Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим.

Израиль, как ты попал сюда? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад вам виноват, но Турция вам не виновата.

Те, кто проливал "крокодильи слезы" за мирными жителями, убитыми вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в Газе.

Когда я сказал, что ХАМАС не террористическая организация, это очень не понравилось Израилю. Я для этого и сказал. А чего вы ждали?

Запад, обращаюсь к вам. Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте — этот народ жив, этот народ устойчив. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке.

Напомним, на улицы Стамбула вышли сотни тысяч человек. По данным СМИ, на митинг на вертолете прилетел и президент страны Эрдоган. Также Эрдоган подчеркнул, что Израиль не может предпринимать никаких решительных действий без поддержки своих западных партнеров.

Кроме того, он предложил стать посредником в конфликте между Израилем и ХАМАСом. Он надеется, что его предложение будет одобрено.