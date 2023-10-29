Что сказал лидер ХАМАС Яхья Синвар во время своего обращения

Лидер ХАМАС Яхья Синвар. Фото: Attia Muhammed/Flash90

Лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар впервые публично выступил с начала войны в Израиле. Он предложил провести обмен всех заложников на заключенных в тюрьмах Израиля.

Об этом пишет BBC.

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Отмечается, что лидер ХАМАС предложил освободить всех пленников, содержащихся в секторе Газа на всех заключенных боевиков ХАМАС, которых держат в израильских тюрьмах.

Такое его заявление стало первым, начиная с 7 октября.

"Мы готовы к немедленному соглашению по обмену, которое включает освобождение всех узников сионистского врага в обмен на освобождение всех заложников, находящихся в руках сил сопротивления", — написал Синвар в заявлении, опубликованном на официальном сайте группировки.

Отметим, что пока нет реакции власти Израиля на это предложение.

Что известно о войне в Израиле по состоянию на данный момент

Силы ЦАХАЛа продолжают наземные операции в секторе Газа. За минувшие сутки армия Израиля нанесла удары по более чем 450 объектам террористов.

Также мы писали, что Израиль отзывает своих дипломатов из Турции. Такое решение было принято после призывов турецкого лидера Эрдогана к гражданам своей страны выйти на митинг в поддержку палестинцев.

Напомним, ранее палестинцы обвинили Израиль в закрытии телекоммуникационных сетей. По информации правительства США, Израиль контролирует палестинские частоты мобильной связи.