Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В результате боевых действий в Газе погибли почти 8 тыс. человек arrow

В результате боевых действий в Газе погибли почти 8 тыс. человек

30 октября 2023 09:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В результате боевых действий в Газе погибли почти 8 тыс. человек
Дым в результате взрыва в секторе Газа. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Газе возросло количество погибших в результате израильских ударов. Известно, что жертвами боевых действий стало 7 950 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины в Рамалле.

Читайте также:

Погибшие в Газе

Согласно отчету министерства, почти три четверти (73%) погибших относятся к уязвимым группам населения, включая детей, женщин и пожилых людей. Там рассказали, что более 20 тысяч человек получили ранения.

Среди жертв также 116 медиков, поскольку многие больницы пострадали от военных ударов.

Напомним, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС. Это произошло на фоне критики растущей блокады израильскими военными сектора Газа.

Также мы писали, что лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар впервые публично выступил с начала войны в Израиле. Он предложил провести обмен всех заложников на заключенных в тюрьмах Израиля.

Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия". Он призвал страну прекратить атаки по Газе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме