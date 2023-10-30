В результате боевых действий в Газе погибли почти 8 тыс. человек

Дым в результате взрыва в секторе Газа. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В Газе возросло количество погибших в результате израильских ударов. Известно, что жертвами боевых действий стало 7 950 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины в Рамалле.

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Погибшие в Газе

Согласно отчету министерства, почти три четверти (73%) погибших относятся к уязвимым группам населения, включая детей, женщин и пожилых людей. Там рассказали, что более 20 тысяч человек получили ранения.

Среди жертв также 116 медиков, поскольку многие больницы пострадали от военных ударов.

Напомним, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС. Это произошло на фоне критики растущей блокады израильскими военными сектора Газа.

Также мы писали, что лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар впервые публично выступил с начала войны в Израиле. Он предложил провести обмен всех заложников на заключенных в тюрьмах Израиля.

Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия". Он призвал страну прекратить атаки по Газе.