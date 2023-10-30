Израиль взял под контроль около 7 кв. км на севере сектора Газа, — Bild

Военные Израиля. Фото: AP

Военные Израиля взяли под контроль около 7 кв. км на севере сектора Газа. В регион вошли десятки единиц бронетехники и поставили блокпост.

Об этом сообщает издание Bild.

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Военный эксперт Bild Юлиан Репке сообщил, что Израильская армия проникла на 6 км. вглубь центральной части сектора Газа, установила блокпост на дороге Салах Аль-Дин и, таким образом, фактически отрезала город Газа и северные лагеря от остального сектора.

В регион вошли десятки единиц бронетехники. Над жилым домом в районе Ас-Сиафа на берегу Средиземного моря поднят израильский флаг.

"Мы можем исходить из того, что сейчас на севере сектора Газы участок в 6-7 кв. км находится под израильским контролем", — сказал Репке.

Аналитик также отмечает, что пока неясно, как надолго израильские военные останутся в Газе. Возможно, они покинут захваченную территорию после выполнения боевых задач.

Напомним, что в Газе возросло количество погибших в результате израильских ударов. Пока известно, что жертвами боевых действий стали 7 950 человек.

Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль должен немедленно выйти из "состояния безумия". Он призвал страну прекратить атаки по Газе.