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Прем'єр Ізраїлю оголосив про третій етап війни — що це означає

31 жовтня 2023 09:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прем'єр Ізраїлю оголосив про третій етап війни — що це означає
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем'єр Ізраїлю оголосив про третій етап війни — розширення сухопутної операції. Він заявив, що його країна продовжує системно знищувати військовий та політичний потенціал терористів ХАМАС.

Про це пише Oreanda News.

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Нетаньяху заявив, що армія його країни продовжує системно знищувати військовий та політичний потенціал терористів ХАМАС і переходить до третього етапу війни. Він пояснив, що перший етап передбачав зупинку атаки бойовиків, другий — повітряні удари, а третій — це розширення сухопутної військової операції.

"Третій етап — розширення наземного проникнення в Секторі Газа. ЦАХАЛ робить це спокійними, дуже потужними кроками, систематично просуваючись крок за кроком", — наголосив Нетаньяху.

Також відомо, що за добу Ізраїль атакував 300 військових цілей ХАМАСу в Газі. За даними ізраїльської армії, у ході наземних операцій ліквідували "велику кількість терористів". Точну цифру втрат противника не називають.

Нагадаємо, ізраїльські танки і сухопутні війська в п'ятницю ввечері, 27 жовтня, увійшли в Сектор Гази. У своєму Твіттер Israel Defense Forces показали кадри з місця подій.  

Також ми писали, що внаслідок бойових дій у Газі загинуло майже 8 тис. людей. 

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