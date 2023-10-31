Премьер Израиля объявил о третьем этапе войны — что это значит
Премьер Израиля объявил о третьем этапе войны — расширении сухопутной операции. Он заявил, что его страна продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал террористов ХАМАС.
Об этом пишет Oreanda News.
Новый этап войны в Израиле
Нетаньяху заявил, что армия его страны продолжает системно уничтожать военный и политический потенциал террористов ХАМАС и переходит к третьему этапу войны. Он пояснил, что первый этап предусматривал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары, а третий — это расширение сухопутной военной операции.
"Третий этап — расширение наземного проникновения в Секторе Газа. ЦАХАЛ делает это спокойными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", — отметил Нетаньяху.
Также известно, что в сутки Израиль атаковал 300 военных целей ХАМАСа в Газе. По данным израильской армии, в ходе наземных сделок ликвидировали "большое количество террористов". Точную цифру потерь противника не называют.
Напомним, израильские танки и сухопутные войска в пятницу вечером, 27 октября, вошли в Сектор Газа. В своем Твиттере Israel Defense Forces показали кадры с места событий.
Также мы писали, что в результате боевых действий в Секторе Газа погибли почти 8 тыс. человек.
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