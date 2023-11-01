Столтенберг призвал не уменьшать военную поддержку Украины из-за событий на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз не может "разрешать только один кризис за раз". Он в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины.
Об этом он сказал во время заседания Северного совета во вторник 31 октября в Осло.
Генсек подчеркнул, что нападение ХАМАСа на Израиль не должно повлиять на поддержку союзников Украины.
"Украинцы воюют с мужеством и решительностью. Но мужество не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие. Высококачественное — и в больших количествах. Танки, средства противовоздушной обороны, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет значение", — пояснил он.
РФ потеряла политическое влияние
Столтенберг также вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения украинцы отвоевали половину территории, которую РФ захватила в прошлом году, выжили как нация и сохранили свободу и независимость.
"Россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. Она потеряла политическое влияние и все больше изолируется. Вторжение в Украину — это стратегическое поражение России", — подчеркнул Столтенберг.
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