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Столтенберг призвал не уменьшать военную поддержку Украины из-за событий на Ближнем Востоке

1 ноября 2023 01:55
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Столтенберг призвал не уменьшать военную поддержку Украины из-за событий на Ближнем Востоке
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Эспрессо. ТВ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союз не может "разрешать только один кризис за раз". Он в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины.

Об этом он сказал во время заседания Северного совета во вторник 31 октября в Осло.

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Генсек подчеркнул, что нападение ХАМАСа на Израиль не должно повлиять на поддержку союзников Украины.

"Украинцы воюют с мужеством и решительностью. Но мужество не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие. Высококачественное — и в больших количествах. Танки, средства противовоздушной обороны, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет значение", — пояснил он.

РФ потеряла политическое влияние

Столтенберг также вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения украинцы отвоевали половину территории, которую РФ захватила в прошлом году, выжили как нация и сохранили свободу и независимость.

"Россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. Она потеряла политическое влияние и все больше изолируется. Вторжение в Украину — это стратегическое поражение России", — подчеркнул Столтенберг.

Добавим, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает "субъективной точкой зрения конкретного журналиста" колонку в американском издании Time о Зеленском.

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