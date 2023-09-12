Байден незабаром ухвалить рішення про передачу ATACMS Україні, — CNN

Президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден незабаром ухвалить рішення про можливе відправлення в Україну далекобійних ракет ATACMS. Рекомендація такого кроку прийшла від Держдепартаменту США та Пентагону, відгукуючись на багатомісячні прохання Києва.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела.

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За даними джерел, питання про передачу Україні тактичних ракет далекого радіусу дії ATACMS почало активно розглядатися нещодавно. Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, ймовірність такої передачі, на думку інсайдерів, зараз вища.

США раніше виявляли обережність у питанні постачання Україні далекобійних ракет через побоювання про ескалацію напруженості. Ці ракети можуть сягати території Росії. Проте, з огляду на показаний Києвом рівень відповідальності, страхи США зменшилися. Україна застосовувала свої дрони та спорядження для атак на Росію, але не використовувала американське озброєння для таких цілей.

Також у повідомленні йдеться, що на цей час максимальний радіус дії американської зброї, яка знаходиться на озброєнні України, становить близько 150 км. З ракетами ATACMS, дальність яких сягає 300 км, українська армія зможе вражати об'єкти на значно більшій відстані.

CNN наголошує, що США готові розглянути можливість відправки ATACMS у відповідь на тривалі прохання Києва. Раніше американська сторона висловлювалася проти постачання систем ППО Patriot, танків Abrams та інших видів озброєння, однак у результаті передала їх Україні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені. Глава держави вірить в успіх цих переговорів.