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Байден скоро примет решение о передаче ATACMS Украине, — CNN

12 сентября 2023 22:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден скоро примет решение о передаче ATACMS Украине, — CNN
Президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент США Джо Байден скоро примет решение о возможной отправке в Украину дальнобойных ракет ATACMS. Рекомендация такого шага пришла от Госдепартамента США и Пентагона, откликаясь на многомесячные просьбы Киева.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

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По данным источников, вопрос о передаче Украине тактических ракет дальнего радиуса действия ATACMS стал активно рассматриваться в недавнее время. Хотя окончательное решение еще не принято, вероятность такой передачи, по мнению инсайдеров, сейчас выше.

США ранее проявляли осторожность в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет из-за опасений об эскалации напряженности. Эти ракеты могут достигать территории России. Однако, учитывая показанный Киевом уровень ответственности, страхи США уменьшились. Украина применяла свои дроны и снаряжение для атак на Россию, но не использовала американское вооружение для таких целей.

Также в сообщении говорится, что на данный момент максимальный радиус действия американского оружия, находящегося на вооружении Украины, составляет около 150 км. С ракетами ATACMS, дальность которых достигает 300 км, украинская армия сможет поражать объекты на значительно большем расстоянии.

CNN подчеркивает, что США готовы рассмотреть возможность отправки ATACMS в ответ на длительные просьбы Киева. Ранее американская сторона высказывалась против поставок систем ПВО Patriot, танков Abrams и других видов вооружения, однако в итоге передала их Украине.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.

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