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Байден планує відвідати В'єтнам: причини візиту

9 серпня 2023 09:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Байден планує відвідати В'єтнам: причини візиту
Президент США Джо Байден. Фото: AP / SCANPIX
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує приїхати з візитом до В'єтнаму. Таким чином він хоче зміцнити відносини у Південно-Східній Азії, аби протистояти впливу Китаю та Росії. 

Про це пише NBC.

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Що сказав Байден

За інформацією видання, американський президент говорив з очільником В'єтнаму, який сказав, що "відчайдушно хоче зустрітися" протягом саміту G20.

"Він хоче зробити нас великим партнером разом із Росією та Китаєм. Як ви думаєте, про що це? Ні, я не жартую", — зазначив Байден.

Переговори між США та В'єтнамом

Відомо, що в березні президент США спілкувався з вищим лідером В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом. 

"Білий дім описав дискусію як зосереджену на "розширенні двосторонніх відносин, одночасно працюючи над вирішенням регіональних проблем, таких як зміна клімату, забезпечення вільного та відкритого Індо-Тихого океану, а також погіршення екологічної ситуації та ситуації з безпекою вздовж Меконгу", — йдеться у повідомлення. 

Нагадаємо, США намагаються змусити Росію відповісти за агресію проти Грузії у 2008 році та за невиконання угоди про виведення військ із її території. РФ зневажає усі міжнародні права.

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