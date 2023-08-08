США хочуть притягнути РФ до відповідальності за агресію проти Грузії

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

США намагаються змусити Росію відповісти за агресію проти Грузії у 2008 році та за невиконання угоди про виведення військ із її території. РФ зневажає усі міжнародні права.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен з нагоди 15-х роковин від початку повномасштабної агресії РФ проти Грузії, передає Укрінформ.

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Блінкен порівняв народ Грузії та України та наголосив, що вони постраждали від наслідків зневаги РФ до міжнародного права та бажання домінувати над своїми сусідами.

"Дії РФ у період окупації Грузії, в тому числі агресивна кампанія дезінформації та масове переміщення людей досі спричиняють невимовні труднощі для грузинського народу", — сказав він.

Держсекретар США висловив рішучість, що його країна як і раніше прагне притягнути до відповідальності Росію за невиконання угоди про припинення вогню із шести пунктів від 2008 року, яка передбачає виведення її військ на позиції, що передували конфлікту, а також забезпечення безперешкодного доступу для гуманітарної допомоги.

"Росія також має відмовитися від визнання так званої незалежності регіонів Грузії — Абхазії й Південної Осетії, щоб сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб змогли безпечно повернутися до своїх домівок", — наголосив Блінкен і додав, що навіть через 15 років США залишаються непохитними у своєму рішенні.

Нагадаємо, 27 липня у порт Батумі прибув російський круїзний лайнер з туристами. Це викликало невдоволення у місцевих жителів. Вони вийшли на протест, тримаючи у руках плакати з надписами: "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія — це Грузія".

Пізніше стало відомо, що під вечір того ж дня лайнер РФ відплив з Батумі.