Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow США хотят привлечь РФ к ответственности за агрессию против Грузии arrow

США хотят привлечь РФ к ответственности за агрессию против Грузии

8 августа 2023 07:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США хотят привлечь РФ к ответственности за агрессию против Грузии
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

США пытаются вынудить Россию ответить за агрессию против Грузии в 2008 году и за невыполнение соглашения о выводе войск с ее территории. РФ презирает все международные права.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по случаю 15-й годовщины с начала полномасштабной агрессии РФ против Грузии, передает Укринформ.

Читайте также:

РФ должна ответить за агрессию против Грузии

Блинкен сравнил народ Грузии и Украины и подчеркнул, что они пострадали от последствий пренебрежения РФ международным правом и желания доминировать над своими соседями.

"Действия РФ в период оккупации Грузии, в том числе агрессивная кампания дезинформации и массовое перемещение людей до сих пор вызывают невыразимые трудности для грузинского народа", — сказал он.

Госсекретарь США выразил решимость, что его страна по-прежнему стремится привлечь к ответственности Россию за невыполнение соглашения о прекращении огня из шести пунктов от 2008 года, предусматривающего вывод ее войск на позиции, предшествовавшие конфликту, а также обеспечение беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи.

"Россия также должна отказаться от признания так называемой независимости регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц смогли безопасно вернуться в свои дома", — подчеркнул Блинкен и добавил, что даже через 15 лет США остаются непоколебимыми в своем решении.

Напомним, 27 июля в порт Батуми прибыл российский круизный лайнер с туристами. Это вызвало недовольство местных жителей. Они вышли на протест, держа в руках плакаты с надписями: "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия — это Грузия".

Позже стало известно, что к вечеру того же дня лайнер РФ отплыл из Батуми.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз