США хотят привлечь РФ к ответственности за агрессию против Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

США пытаются вынудить Россию ответить за агрессию против Грузии в 2008 году и за невыполнение соглашения о выводе войск с ее территории. РФ презирает все международные права.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по случаю 15-й годовщины с начала полномасштабной агрессии РФ против Грузии, передает Укринформ.

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Блинкен сравнил народ Грузии и Украины и подчеркнул, что они пострадали от последствий пренебрежения РФ международным правом и желания доминировать над своими соседями.

"Действия РФ в период оккупации Грузии, в том числе агрессивная кампания дезинформации и массовое перемещение людей до сих пор вызывают невыразимые трудности для грузинского народа", — сказал он.

Госсекретарь США выразил решимость, что его страна по-прежнему стремится привлечь к ответственности Россию за невыполнение соглашения о прекращении огня из шести пунктов от 2008 года, предусматривающего вывод ее войск на позиции, предшествовавшие конфликту, а также обеспечение беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи.

"Россия также должна отказаться от признания так называемой независимости регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц смогли безопасно вернуться в свои дома", — подчеркнул Блинкен и добавил, что даже через 15 лет США остаются непоколебимыми в своем решении.

Напомним, 27 июля в порт Батуми прибыл российский круизный лайнер с туристами. Это вызвало недовольство местных жителей. Они вышли на протест, держа в руках плакаты с надписями: "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия — это Грузия".

Позже стало известно, что к вечеру того же дня лайнер РФ отплыл из Батуми.