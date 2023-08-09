Байден планирует посетить Вьетнам: причины визита

Президент США Джо Байден. Фото: AP/SCANPIX

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует приехать с визитом во Вьетнам. Таким образом, он хочет укрепить отношения в Юго-Восточной Азии, чтобы противостоять влиянию Китая и России.

Об этом пишет NBC.

Читайте также:

Что сказал Байден

По информации издания, американский президент говорил с главой Вьетнама, который сказал, что "отчаянно хочет встретиться" в ходе саммита G20.

"Он хочет сделать нас крупным партнером вместе с Россией и Китаем. Как вы думаете, о чем это? Нет, я не шучу", — отметил Байден.

Переговоры между США и Вьетнамом

Известно, что в марте президент США общался с высшим лидером Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

"Белый дом описал дискуссию как сосредоточенную на "расширении двусторонних отношений, одновременно работая над решением региональных проблем, таких как изменение климата, обеспечение свободного и открытого Индо-Тихого океана, а также ухудшение экологической ситуации и ситуации с безопасностью вдоль Меконга", — говорится в сообщения.

Напомним, США пытаются заставить Россию ответить за агрессию против Грузии в 2008 году и за невыполнение соглашения о выводе войск с ее территории. РФ пренебрегает всеми международными правами.