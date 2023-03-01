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Байден продовжив дію надзвичайного стану у США через агресію рф проти України

1 березня 2023 22:56
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Байден продовжив дію надзвичайного стану у США
Джо Байден
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан. Він був запроваджений через загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці Штатів, яку становлять дії росії в Україні. 

Відповідне послання до Конгресу США опублікували на сайті Білого дому.

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Подробиці

Байден зазначив, що надіслав до Федерального реєстру для публікації повідомлення про те, що надзвичайний стан, який був оголошений 6 березня 2014 року, продовжить діяти після 6 березня 2023 року.

Президент США додав, що дій та політика тих, хто підриває демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності. Також вони сприяють незаконному привласненню активів країни. Крім того, дії та політика російського уряду, включно із захопленням Криму та застосуванням сили в Україні, становлять загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США.

"Тому я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений виконавчим указом 13660 щодо України", — наголосив Байден.

Коли у США оголосили надзвичайний стан

У США 6 березня 2014 року президент оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження "з метою протидії незвичайній та надзвичайній загрозі національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, яку становлять дії та політика осіб, що підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів". Того ж року ще трьома указами президент розширив сферу дії надзвичайного стану.

Дію розпорядження неодноразово розширювали у зв'язку з діями рф щодо України додатковими заходами у 2014, 2018 і 2022 роках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив відправлення танків Abrams до України. Байден спочатку не планував відправляти танки Abrams до України, оскільки вважав, що вони не виявляться корисними на полі бою у конфлікті на сході України.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що у американському Конгресі тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Частина конгресменів вважає, що Білий дім занадто переживає через можливу реакцію росії.

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