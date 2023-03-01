Байден продолжил действие чрезвычайного положения в США

Джо Байден

Президент США Джо Байден продлил в год действие указа о чрезвычайном положении. Он был введен из-за угрозы национальной безопасности и внешней политике Штатов, которую составляют действияроссии в Украине.

Соответствующее послание Конгрессу США опубликовали на сайте Белого дома.

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Байден отметил, что направил в Федеральный реестр для публикации сообщения о том, что чрезвычайное положение, которое было объявлено 6 марта 2014 года, продолжит действовать после 6 марта 2023 года.

Президент США добавил, что действия и политика подрывающих демократические процессы и институты в Украине угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности. Также они способствуют незаконному присвоению активов страны. Кроме того, действия и политика российского правительства, включая захват Крыма и применение силы в Украине, представляют угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное исполнительным указом 13660 по Украине", — подчеркнул Байден.

Когда в США объявили чрезвычайное положение

В США 6 марта 2014 года президент объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях "в целях противодействия необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, которую составляют действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов". В этом году еще тремя указами президент расширил сферу действия чрезвычайного положения.

Действие распоряжения неоднократно расширялось в связи с действиями россии в отношении Украины дополнительными мероприятиями в 2014, 2018 и 2022 годах.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден одобрил отправку танков Abrams в Украину. Байден сначала не планировал отправлять танки Abrams в Украину, поскольку считал, что они не окажутся полезными на поле боя в конфликте на востоке Украины.

Также в СМИ появилась информация, что в американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции россии.