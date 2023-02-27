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США погодилися на постачання Україні танків Abrams під тиском Німеччини

27 лютого 2023 09:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Танки Abrams
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент США Джо Байден схвалив відправлення танків Abrams до України. Байден спочатку не планував відправляти танки Abrams до України, оскільки вважав, що вони не виявляться корисними на полі бою у конфлікті на сході України.

Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана в інтерв'ю на телеканалі ABC.

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Президент США Джо Байден спочатку не планував відправляти танки Abrams до України, оскільки вважав, що вони не будуть корисними на полі бою у конфлікті на сході України. Натомість він розглядав можливість відправлення німецьких танків Leopard, які знаходяться на озброєнні багатьох європейських країн і могли б виявитися кориснішими для українських силовиків.

Однак після того, як німецькі офіційні особи заявили Білому дому, що вони не збираються постачати танки самостійно, Байден ухвалив рішення про постачання танків Abrams в Україну.

За словами Саллівана, це рішення було ухвалено на користь єдності Альянсу і для того, щоб Україна отримала те, що вимагала, попри те, що Abrams не є ідеальним військовим інструментом для цього конфлікту. Він також додав, що Байден прийняв рішення виступити в ролі лідера вільного світу та відправити танки Abrams до України лише у тому випадку, якщо Німеччина погодиться відправити свої танки Leopard. За словами Саллівана, німецькі танки вже відправлено до України.

Нагадаємо, що Україна отримала перші чотири танки Leopard 2, які були передані країні її партнерами для зміцнення її обороноздатності. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його колега з Польщі Матеуш Моравецький зустріли ці танки та привітали екіпажі українських танкістів, які вже мають значний бойовий досвід.

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