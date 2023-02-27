США согласились на поставку Украины танков Abrams под давлением Германии

Танки Abrams

Президент США Джо Байден одобрил отправку танков Abrams в Украину. Байден сначала не планировал отправлять танки Abrams в Украину, так как считал, что они не окажутся полезными на поле боя в конфликте на востоке Украины.

Об єтом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана в интервью на телеканале ABC.

США отправят Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден сначала не планировал отправлять танки Abrams в Украину, так как считал, что они не окажутся полезными на поле боя в конфликте на востоке Украины. Вместо этого, он рассматривал возможность отправки немецких танков Leopard, которые находятся на вооружении многих европейских стран и могли бы оказаться более полезными для украинских силовиков.

Однако, после того, как немецкие официальные лица заявили Белому дому, что они не собираются поставлять танки самостоятельно, Байден принял решение о поставке танков Abrams в Украину.

Согласно словам Салливана, это решение было принято в интересах единства Альянса и для того, чтобы Украина получила то, что требовала, несмотря на то, что Abrams не является идеальным военным инструментом для этого конфликта. Он также добавил, что Байден принял решение выступить в роли лидера свободного мира и отправить танки Abrams в Украину только в том случае, если Германия согласится отправить свои танки Leopard. По словам Салливана, немецкие танки уже отправлены в Украину.

Напомним, что Украина получила первые четыре танка Leopard 2, которые были переданы стране ее партнерами для укрепления ее обороноспособности. Премьер-министр Денис Шмигаль и его коллега из Польши Матеуш Моравецкий встретили эти танки, и поздравили экипажи украинских танкистов, которые уже имеют значительный боевой опыт.