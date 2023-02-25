В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Танк

В рамках сотрудничества Министерства обороны Эстонии, Эстонского военного музея и украинских коллег, на площади Свободы в Таллинне был установлен российский танк Т-72, ​​подбитый во время боевых действий ВСУ в начале войны. Экспонат привлек внимание большого количества людей.

Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.

Подбитый танк

В сообщении говорится, что экспонат будет представлен на выставке в различных городах Эстонии, Латвии, Литвы и Германии.

Танк, пораженный кумулятивным снарядом в бою 31 марта 2022 года, представляет символ украинского героизма. По данным источников, модель Т-72Б3 наиболее распространена в современной российской армии, и активно используется в войне против Украины.

"Этот танк — символ варварского вторжения россии. А также он демонстрирует, что агрессору можно нанести поражение. Давайте поможем Украине защищать свободу", — говорится в сообщении.

Уничтоженный танк будет стоять на Площади Свободы в Таллинне до 2 марта, а затем его повезут в другие эстонские города и, наконец, в военный музей Viimsi.

This is a Russian tank T-72 that was destroyed by Ukrainian 🇺🇦 defenders in March 2022. It will be exhibited in #Estonia.



This tank is a symbol of Russia's brutal invasion. It also shows that the aggressor can be defeated. Let's help Ukraine defend freedom. #StandWithUkraine pic.twitter.com/jwnV2XXwpE — MoD Estonia (@MoD_Estonia) February 25, 2023

Напомним, что Эстония предложила странам ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины. На эти средства можно будет закупить 1 миллион боеприпасов.

Украина использует в среднем от 60 до 210 тысяч боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить только 25 тысяч снарядов за то же время. Поэтому ЕС должен срочно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, чтобы помочь украинским военным продолжать борьбу.