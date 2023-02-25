У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Танк

У рамках співпраці Міністерства оборони Естонії, Естонського військового музею та українських колег, на площі Свободи в Таллінні було встановлено російський танк Т-72, ​​підбитий під час бойових дій ЗСУ на початку війни. Експонат привернув увагу величезної кількості людей.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Підбитий танк

У повідомленні йдеться, що експонат буде представлено на виставці у різних містах Естонії, Латвії, Литви та Німеччини.

Танк, вражений кумулятивним снарядом у бою 31 березня 2022 року, є символом українського героїзму. За даними джерел, модель Т-72Б3 найбільш поширена у сучасній російській армії, і активно використовується у війні проти України.

"Цей танк — символ варварського вторгнення росії. А також він демонструє, що агресору можна завдати поразки. Допоможімо Україні захищати свободу", — йдеться у повідомленні.

Знищений танк стоятиме на Площі Свободи в Таллінні до 2 березня, а потім його повезуть до інших естонських міст і, нарешті, до військового музею Viimsi.

This is a Russian tank T-72 that was destroyed by Ukrainian 🇺🇦 defenders in March 2022. It will be exhibited in #Estonia.



This tank is a symbol of Russia's brutal invasion. It also shows that the aggressor can be defeated. Let's help Ukraine defend freedom. #StandWithUkraine pic.twitter.com/jwnV2XXwpE — MoD Estonia (@MoD_Estonia) February 25, 2023

Нагадаємо, що Естонія запропонувала країнам ЄС вкласти 4 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. Цими коштами можна буде закупити 1 мільйон боєприпасів.

Україна використовує в середньому від 60 до 210 тисяч боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість здатна виготовляти лише 25 тисяч снарядів за той же час. Тому ЄС має терміново збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, аби допомогти українським військовим продовжувати боротьбу.