Байден розкритикував новинні агенції, які використовують "брехню"

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

У своєму виступі на щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому в суботу президент США Джо Байден розкритикував агентства новин за використання брехні з метою отримання прибутку і влади. Він наголосив, що деякі агенції розпалюють ненависть і створюють помилкові теорії змови, такі як твердження про фальсифікацію виборів у 2020 році.

Про це пише Reuters.

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"Брехня, розказана з метою отримання прибутку і влади. Брехня про змову і злий намір, повторювана знову і знову, призначена для того, щоб породити цикл гніву, ненависті й навіть насильства", — сказав Байден.

Президент США висловив стурбованість тим, що ці неправдиві повідомлення призводять до заборон на книги та обмеження прав та свобод громадян. Він зазначив, що це створює проблеми з верховенством закону та правовою державою.

Байден також висловив свою критику на адресу "крайньої преси", зокрема Fox News. Він пожартував, що якби назвав цей канал "чесним, справедливим і правдивим", на нього подали б до суду за наклеп.

Виступ Байдена став можливим анонсом теми майбутніх президентських виборів 2024 року. Президент наголосив на важливості достовірної та об'єктивної журналістики та закликав агентства бути відповідальними за свої повідомлення.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден на пресконференції із президентом Південної Кореї користувався шпаргалкою. Він випадково показав публіці листки, на яких написано запитання журналістів.