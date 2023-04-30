Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Байден розкритикував новинні агенції, які використовують "брехню" arrow

Байден розкритикував новинні агенції, які використовують "брехню"

30 квітня 2023 09:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байден розкритикував новинні агенції, які використовують "брехню"
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У своєму виступі на щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому в суботу президент США Джо Байден розкритикував агентства новин за використання брехні з метою отримання прибутку і влади. Він наголосив, що деякі агенції розпалюють ненависть і створюють помилкові теорії змови, такі як твердження про фальсифікацію виборів у 2020 році.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Байден розкритикував новинні агенції

"Брехня, розказана з метою отримання прибутку і влади. Брехня про змову і злий намір, повторювана знову і знову, призначена для того, щоб породити цикл гніву, ненависті й навіть насильства", — сказав Байден.

Президент США висловив стурбованість тим, що ці неправдиві повідомлення призводять до заборон на книги та обмеження прав та свобод громадян. Він зазначив, що це створює проблеми з верховенством закону та правовою державою.

Байден також висловив свою критику на адресу "крайньої преси", зокрема Fox News. Він пожартував, що якби назвав цей канал "чесним, справедливим і правдивим", на нього подали б до суду за наклеп.

Виступ Байдена став можливим анонсом теми майбутніх президентських виборів 2024 року. Президент наголосив на важливості достовірної та об'єктивної журналістики та закликав агентства бути відповідальними за свої повідомлення.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден на пресконференції із президентом Південної Кореї користувався шпаргалкою. Він випадково показав публіці листки, на яких написано запитання журналістів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB