Байден раскритиковал новостные агентства, которые используют "ложь"
В своем выступлении на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу, президент США Джо Байден раскритиковал новостные агентства за использование лжи в целях получения прибыли и власти. Он подчеркнул, что некоторые агентства разжигают ненависть и создают ложные теории заговора, такие как утверждения о фальсификации выборов в 2020 году.
Об этом пишет Reuters.
Байден раскритиковал новостные агентства
"Ложь, рассказанная с целью получения прибыли и власти. Ложь о заговоре и злом умысле, повторяемая снова и снова, предназначена для того, чтобы породить цикл гнева, ненависти и даже насилия", — сказал Байден.
Президент США выразил обеспокоенность тем, что эти ложные сообщения приводят к запретам на книги и ограничению прав и свобод граждан. Он отметил, что это создает проблемы с верховенством закона и правовым государством.
Байден также высказал свою критику в адрес "крайней прессы", в том числе Fox News. Он пошутил, что если бы назвал этот канал "честным, справедливым и правдивым", на него бы подали в суд за клевету.
Выступление Байдена стало возможным анонсом темы предстоящих президентских выборов в 2024 году. Президент подчеркнул важность достоверной и объективной журналистики и призвал агентства быть ответственными за свои сообщения.
Напомним, что президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи пользовался шпаргалкой. Он случайно показал публике листки, на которых написаны вопросы журналистов.