Байден раскритиковал новостные агентства, которые используют "ложь"

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

В своем выступлении на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу, президент США Джо Байден раскритиковал новостные агентства за использование лжи в целях получения прибыли и власти. Он подчеркнул, что некоторые агентства разжигают ненависть и создают ложные теории заговора, такие как утверждения о фальсификации выборов в 2020 году.

Об этом пишет Reuters.

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Байден раскритиковал новостные агентства

"Ложь, рассказанная с целью получения прибыли и власти. Ложь о заговоре и злом умысле, повторяемая снова и снова, предназначена для того, чтобы породить цикл гнева, ненависти и даже насилия", — сказал Байден.

Президент США выразил обеспокоенность тем, что эти ложные сообщения приводят к запретам на книги и ограничению прав и свобод граждан. Он отметил, что это создает проблемы с верховенством закона и правовым государством.

Байден также высказал свою критику в адрес "крайней прессы", в том числе Fox News. Он пошутил, что если бы назвал этот канал "честным, справедливым и правдивым", на него бы подали в суд за клевету.

Выступление Байдена стало возможным анонсом темы предстоящих президентских выборов в 2024 году. Президент подчеркнул важность достоверной и объективной журналистики и призвал агентства быть ответственными за свои сообщения.

Напомним, что президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи пользовался шпаргалкой. Он случайно показал публике листки, на которых написаны вопросы журналистов.