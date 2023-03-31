Байден відреагував на арешт американського журналіста у росії

Джо Байден

Президент США Джо Байден закликав москву звільнити заарештованого журналіста Евана Гершковича.

Про це пише CNN.

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Журналісти запитали президента Байдена про те, що він сказав би на адресу росії після затримання репортера Wall Street Journal Евана Гершковича.

Байден зазначив, що закликав би москву звільнити журналіста.

"Відпустіть його", — сказав Байден, залишаючи Білий дім у п'ятницю вранці.

Це перший раз, коли Байден публічно прокоментував це питання після того, як російська влада затримала та звинуватила Гершковича у шпигунстві.

Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів, чи журналістів через затримання Гершковича, Байден сказав: "Наразі такого плану немає".

Нагадаємо, лефортовський суд москви за клопотанням ФСБ заарештував журналіста The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича, якого звинувачують у "шпигунстві".

Спецслужба стверджує, що журналіст The Wall Street Journal збирав секретні відомості про одне з підприємств російського ВПК. У кремлі додали, що Гершковича "взяли на місці злочину".

ЄС засудив затримання журналіста США Гершковича у росії.

"Журналістам має бути дозволено вільно займатися своєю професією, і вони заслуговують на захист", — йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що влада рф вкотре демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.