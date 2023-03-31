Байден отреагировал на арест американского журналиста в россии
Президент США Джо Байден призвал москву отпустить арестованного журналиста Эвана Гершковича.
Об этом пишет CNN.
Реакция Байдена на арест журналиста
Журналисты спросили президента Байдена, что он сказал бы в адрес россии после задержания репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Байден отметил, что призвал бы москву уволить журналиста.
"Отпустите его", — сказал президент США, покидая Белый дом в пятницу утром.
Это первый раз, когда Байден публично прокомментировал этот вопрос после того, как российские власти задержали и обвинили Гершковича в шпионаже.
Позже на вопрос другого репортера, будут высылать США российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича, Байден сказал: "Пока такого плана нет".
Напомним, лефортовский суд москвы по ходатайству ФСБ арестовал журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в "шпионаже".
Спецслужба утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В кремле добавили, что Гершковича "взяли с поличным".
ЕС осудил задержание журналиста США Гершковича в россии
"Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты", — говорится в сообщении Еврокомиссии.
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что власти россии еще раз демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.