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Байден отреагировал на арест американского журналиста в россии

31 марта 2023 17:37
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Джо Байден
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Президент США Джо Байден призвал москву отпустить арестованного журналиста Эвана Гершковича.

Об этом пишет CNN.

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Журналисты спросили президента Байдена, что он сказал бы в адрес россии после задержания репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Байден отметил, что призвал бы москву уволить журналиста.

"Отпустите его", — сказал президент США, покидая Белый дом в пятницу утром.

Это первый раз, когда Байден публично прокомментировал этот вопрос после того, как российские власти задержали и обвинили Гершковича в шпионаже.

Позже на вопрос другого репортера, будут высылать США российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича, Байден сказал: "Пока такого плана нет".

Напомним, лефортовский суд москвы по ходатайству ФСБ арестовал журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в "шпионаже".

Спецслужба утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В кремле добавили, что Гершковича "взяли с поличным".

ЕС осудил задержание журналиста США Гершковича в россии

"Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что власти россии еще раз демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.

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