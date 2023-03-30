ЄС засудив затримання журналіста США Гершковича у росії
Сьогодні, 30 березня, Європейський Союз засудив затримання журналіста та громадянина США Евана Гершковича. Інцидент відбувся у російській федерації.
Про це повідомляє Єврокомісія.
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"Журналістам має бути дозволено вільно займатися своєю професією, і вони заслуговують на захист", — йдеться в повідомленні.
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що влада рф вкотре демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.
Затримання американського журналіста у рф: що відомо
Сьогодні, 30 березня, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у росії. Його звинуватили у нібито "шпигунстві за підприємством російського ВПК".
Лефортовський районний суд москви заарештував Гершковича. Американцю може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
The Wall Street Journal звернулося до рф та вимагає звільнити свого журналіста.
"The Wall Street Journal рішуче відкидає звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною", — йдеться у заяві видання.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка рішуче засуджує арешт журналіста Гершковича у рф.
Нагадаємо, росія продовжує репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Російські силовики провели незаконний обшук у кримськотатарського активіста, громадянського журналіста Ролана Османова, а потім затримали його.
Також ми писали, колишнього мера Єкатеринбурга і відомого критика кремля Євгена Ройзмана затримали поліція росії за звинуваченням у розміщенні екстремістської символіки на сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте". За словами його дружини, Ройзмана звинуватили у репості коментаря, написаного опозиціонером Олексієм Навальним, який ув'язнений.