ЕС осудил задержание журналиста США Гершковича в россии
Сегодня, 30 марта, Европейский Союз осудил задержание журналиста и гражданина США Эвана Гершковича. Инцидент произошел в российской федерации.
Об этом сообщает Еврокомиссия.
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"Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты", — говорится в сообщении.
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что власти рф еще раз демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.
Задержание американского журналиста в рф: что известно
Сегодня, 30 марта, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в россии. Его обвинили в якобы "шпионаже за предприятием российского ВПК".
Лефортовский районный суд москвы арестовал Гершковича. Американцу может грозить до 20 лет лишения свободы.
The Wall Street Journal обратилось в рф и требует освободить своего журналиста.
"The Wall Street Journal решительно отвергает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей", — говорится в заявлении издания.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка решительно осуждает арест журналиста Гершковича в россии.
Напомним, россия продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму. Российские силовики провели незаконный обыск у крымскотатарского активиста, гражданского журналиста Ролана Османова, а затем задержали его.
Также мы писали, что бывший мэр Екатеринбурга и известный критик кремля Евгений Ройзман был задержан полицией россии по обвинению в размещении экстремистской символики на странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам его жены, Ройзмана обвинили в репосте комментария, написанного заключенным оппозиционером Алексеем Навальным.