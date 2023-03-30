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ЕС осудил задержание журналиста США Гершковича в россии

30 марта 2023 23:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 30 марта, Европейский Союз осудил задержание журналиста и гражданина США Эвана Гершковича. Инцидент произошел в российской федерации.

Об этом сообщает Еврокомиссия.

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"Журналистам должно быть разрешено свободно заниматься своей профессией, и они заслуживают защиты", — говорится в сообщении.

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отметил, что власти рф еще раз демонстрируют систематическое пренебрежение к свободе СМИ.

Задержание американского журналиста в рф: что известно

Сегодня, 30 марта, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в россии. Его обвинили в якобы "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Лефортовский районный суд москвы арестовал Гершковича. Американцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в рф и требует освободить своего журналиста.

"The Wall Street Journal решительно отвергает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей", — говорится в заявлении издания.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка решительно осуждает арест журналиста Гершковича в россии.

Напомним, россия продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму. Российские силовики провели незаконный обыск у крымскотатарского активиста, гражданского журналиста Ролана Османова, а затем задержали его.

Также мы писали, что бывший мэр Екатеринбурга и известный критик кремля Евгений Ройзман был задержан полицией россии по обвинению в размещении экстремистской символики на странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам его жены, Ройзмана обвинили в репосте комментария, написанного заключенным оппозиционером Алексеем Навальным.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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