В росії поетів судитимуть за антивоєнні вірші: деталі

"Маяковські читання"

Наприкінці вересня минулого року, незабаром після оголошення в рф "часткової мобілізації", на Тріумфальній площі у москві пройшли "антимобілізаційні" "Маяковські читання". Кількох учасників поетичного вечора затримали, трьох з них — звинуватили в екстремізмі.

Про це повідомляє видання "Медуза".

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Слідство впевнене, що затримані — Артем Камардін, Єгор Штовб та Микола Дайнека — збуджували ворожнечу стосовно до учасників воєнних дій у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Відразу після затримання Камардіна у москві побили й зґвалтували гантеллю. Всі свої дії поліцейські знімали на відео, а потім показали це все дівчині затриманого.

У березні цього року обвинувачення проти нього та інших поетів розширили. Затриманих звинувачують у закликах не ходити до військкомату та не брати повістки. Ця стаття з'явилася у Кримінальному кодексі рф у липні 2022 року.

Поетам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 13 квітня. Суд може розпочатися вже у квітні цього року.

Нагадаємо, росіянина із Рязанської області звинуватили в повторній дискредитації армії рф. Він пожартував про втечу окупантів із Херсона.

Також ми писали, що прикордонники затримали поблизу українсько-польського кордону росіянина, який переплив на матраці річку Західний Буг. Чоловік стверджує, що тривалий час проживав в Україні, втім через війну не міг законно повернутися.

Додамо, колишній нардеп Віктор Медведчук з'явився в ефірі російського телебачення. Екснардеп, який потрапив до росії в рамках обміну полоненими, розповів пропагандистам про своє затримання СБУ у квітні минулого року.