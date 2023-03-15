В россии поэтов будут судить за антивоенные стихи: детали

"Маяковские чтения"

В конце сентября прошлого года, вскоре после объявления в россии "частичной мобилизации", на Триумфальной площади в москве прошли "антимобилизационные" "Маяковские чтения". Нескольких участников поэтического вечера задержали, троих из них — обвинили в экстремизме.

Об этом сообщает издание "Медуза".

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Следствие уверено, что задержанные — Артем Камардин, Егор Штовб и Николай Дайнека — возбуждали вражду по отношению к участникам военных действий в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Сразу после задержания Камардина в москве избили и изнасиловали гантелью. Все свои действия полицейские снимали на видео, а затем показали все это девушке задержанного.

В марте этого года обвинение против него и других поэтов было расширено. Задержанные обвиняются в призывах не ходить в военкомат и не брать повестки. Эта статья появилась в Уголовном кодексе рф в июле 2022 года.

Поэтам грозит наказание в виде лишения свободы до 13 апреля. Суд может начаться уже в апреле этого года.

Напомним, россиянина из Рязанской области обвинили в повторной дискредитации армии рф. Он пошутил о бегстве оккупантов из Херсона.

Также мы писали, что пограничники задержали возле украинско-польской границы россиянина, который переплыл на матрасе реку Западный Буг. Мужчина утверждает, что долгое время проживал в Украине, однако из-за войны не мог законно вернуться.

Добавим, бывший нардеп Виктор Медведчук появился в эфире российского телевидения. Экс-нардеп, попавший в россию в рамках обмена пленными, рассказал пропагандистам о своем задержании СБУ в апреле прошлого года.