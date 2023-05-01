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Байден закликав РФ відпустити кореспондента WSJ Гершковича та інших американців

1 травня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Байден закликав РФ відпустити кореспондента WSJ Гершковича та інших американців
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден закликав РФ негайно відпустити кореспондента WSJ Евана Гершковича та інших американців, яких затримала ФСБ за сфабрикованими звинуваченнями. Він наголосив на важливості свободи преси.

Відповідну заяву Байден зробив щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні. Повідомляє WSJ

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"Еван вирушив до Росії з доповіддю, щоб пролити світло на пітьму. Усі в цьому залі стоять з вами. Ми працюємо щодня, щоб забезпечити його звільнення, шукаємо можливості та інструменти, щоб повернути його додому", – заявив Байден.

Сам захід був присвячений свободі та незалежності журналістики. У ньому брали участь представники ЗМІ та урядовці. У тому числі сім'я Гершковича, з якою особисто зустрівся американський лідер. Зокрема, батьки журналіста — Михайло Гершкович та Елла Мільман.

 Затримання Гершковича

31-річного Гершковича ФСБ затримала 29 березня. Його утримують у Росії за звинуваченням у шпигунстві. Видання та уряд США категорично заперечують ці звинувачення. Державний департамент визнав журналіста неправомірно затриманим і доклав чимало зусиль, щоб чинити тиск на Росію з метою його звільнення.

Гершкович — американець із російським корінням, який працював у Росії шість років.

Перед затриманням журналіст готував матеріал про приватну військову компанію "Вагнер" і для цього спеціально приїхав до Єкатеринбургу. 

Лефортівський суд Москви заарештував Гершковича у справі про шпигунство та відправив до СІЗО.

18 квітня суд має розглянути апеляцію адвокатів журналіста.

Нагадаємо, Байден працює над визволенням репортера Евана Гершковича з російського полону.

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