США вводят новые санкции против России и Ирана за удержание американцев в заложниках

Репортер Эван Гершкович, обвиненный в шпионаже, стоит за стеклянной стеной ограды для подсудимых; справа посол США в России Линн Трейси и адвокаты Татьяна Ножкина и Мария Корчагина. Фото: REUTERS / Юлия Морозова

США вводят новые санкции против групп в России и Иране, обвиненных в захвате американцев в заложники. Эти санкции вводятся с целью предотвращения повторения таких инцидентов и могут помочь в освобождении американцев, которые сейчас находятся под стражей.

Об этом сообщает CNN.

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Решение о введении санкций против России и Ирана произошло на фоне нескольких резонансных случаев неправомерного задержания американцев. Так, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Вилан содержатся в России по обвинениям в шпионаже. Каждый из задержанных это решительно отрицает.

Отмечается, что американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз содержатся в иранской тюрьме Эвин, где, как сообщало издание, применялись пытки.

Санкции предусматривают наказание для организаций, которых США обвиняют в ответственности за содержание в заложниках или неправомерное задержание американцев.

"Мы также показываем, что нельзя участвовать в таком ужасном поведении, используя людей как пешек, как разменную монету, не платя последствий, и это некоторые из них", — отметили официальные лица США.

Однако остается неопределенность относительно эффективности этих новых санкций, поскольку многие попавшие под них организации уже были под санкциями различных ведомств США.

Напомним, что Министерство иностранных дел России отказало США в консульском визите к Эвану Гершковичу, журналисту The Wall Street Journal, находящемуся в тюрьме по обвинению в шпионаже. Это явилось ответом на визовые санкции для РФ.