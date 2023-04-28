США вводять нові санкції проти Росії та Ірану за утримання американців у заручниках

Репортер Еван Гершковіч, звинувачений у шпигунстві, стоїть за скляною стіною огорожі для підсудних; праворуч посол США в Росії Лінн Трейсі та адвокати Тетяна Ножкіна та Марія Корчагіна. Фото: REUTERS / Юлія Морозова

США запроваджують нові санкції проти груп у Росії та Ірані, звинувачених у захопленні американців у заручники. Ці санкції вводяться з метою запобігти повторенню таких інцидентів та можуть допомогти в звільненні американців, які зараз перебувають під вартою.

Про це повідомляє CNN.

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Рішення ввести санкції проти Росії та Ірану сталося на тлі кількох резонансних випадків неправомірного затримання американців. Так, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець Пол Вілан утримуються в Росії за звинуваченнями в шпигунстві. Кожен із затриманих рішуче це заперечує.

Зазначається, що американські громадяни Сіамак Намазі, Емад Шаргі та Морад Тахбаз утримуються в іранській в'язниці Евін, де, як повідомляло видання, застосовувалися тортури.

Санкції передбачають покарання для організацій, які США звинувачують у відповідальності за утримання в заручниках або неправомірне затримання американців.

"Ми також показуємо, що не можна брати участь у такій жахливій поведінці, використовуючи людей як пішаків, як розмінну монету, не сплачуючи наслідків, і це деякі з них", — зазначили офіційні особи США.

Однак залишається невизначеність стосовно ефективності цих нових санкцій, оскільки багато організацій, що потрапили під них, вже були під санкціями різних відомств США.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Росії відмовило США у консульському візиті до Евана Гершковича, журналіста The Wall Street Journal, який перебуває у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Це стало відповіддю на візові санкції для РФ.