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Стало відомо, коли постане перед судом військовий США, якого звинувачують у "зливі" секретних даних

27 квітня 2023 23:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, коли постане перед судом військовий США, якого звинувачують у "зливі" секретних даних
Військовослужбовець Національної гвардії США Джек Дуглас Тейшейра, якого звинувачують у "зливі" секретної інформації. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Звинувачений у "зливі" таємних даних, військовослужбовець Національної гвардії США постане перед федеральним судом. Очікується, що прокурори будуть доводити потребу залишити його під вартою, оскільки військовий є загрозою національній безпеці.

Як повідомляє Reuters.

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Що відомо про справу Тейшейри

Нещодавно, 13 квітня, був заарештований ФБР Джек Дуглас Тейшейра, якого звинувачують у порушенні Закону про шпигунство. У четвер він має з'явитися в Окружному суді США у Вустері, штат Массачусетс, на слуханнях щодо його затримання.

Прокуратура стверджує, що 21-річний юнак передав групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord секретні документи, включаючи ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України. Також додає, що він знищив докази у справі. Однак, зважаючи на його історію насильницьких погроз в Інтернеті, прокурори вважають, що його слід затримати до суду, оскільки є ризик його втечі, крім того, юнак становить загрозу.

У заяві також зазначається, що Тейшейра, який жив з матір'ю і вітчимом, тримав біля свого ліжка шафку для зброї, в якій зберігалися пістолети, гвинтівки з затворною системою і гвинтівка військового зразка з магазином великої місткості. Також серед його речей було виявлено протигаз, боєприпаси і те, що виглядало як "аксесуар, схожий на глушник, у шухляді його письмового столу".

Чи загрожує Тейшейра безпеці США

Агенти ФБР також побоюються, що він "все ще може мати доступ до великої кількості секретної інформації" і може бути мішенню для "ворожих держав, які можуть запропонувати йому безпечний притулок і спробувати сприяти його втечі зі Сполучених Штатів".

Адвокати Тейшейри на судовому засіданні стверджували, що виступають проти досудового ув'язнення і просять суддю відпустити юнака додому під опіку батька. Крім того, запропонували внести заставу в розмірі 20 000 дол. США і носити пристрій моніторингу місцезнаходження. Також зазначається, що йому забороняється користуватися інтернетом без згоди батьків. Вони також припустили, що їхній клієнт більше не має доступу до надсекретних даних, і його не звинувачують у спробі їх широкого розповсюдження.

Нагадаємо, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служить у гвардії Військово-повітряних сил США.

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