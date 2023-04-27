Стало известно, когда предстанет перед судом военный США, обвиняемый в "сливе" секретных данных

Военнослужащий Национальной гвардии США Джек Дуглас Тейшейра, обвиняемый в "сливе" секретной информации. Фото: Reuters

Обвиняемый в "сливе" тайных данных, военнослужащий Национальной гвардии США предстанет перед федеральным судом. Ожидается, что прокуроры будут доказывать необходимость оставить его под стражей, поскольку военный представляет угрозу национальной безопасности.

Как сообщает Reuters.

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Что известно о деле Тейшейра

Недавно, 13 апреля, был арестован ФБР Джек Дуглас Тейшейра, обвиняемый в нарушении Закона о шпионаже. В четверг он должен явиться в Окружном суде США в Вустере, штат Массачусетс, на слушаниях по его задержанию.

Прокуратура утверждает, что 21-летний юноша передал группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord секретные документы, включая касающиеся передвижения войск в войне России против Украины. Также добавляет, что он уничтожил доказательства. Однако, учитывая его историю насильственных угроз в Интернете, прокуроры считают, что его следует задержать в суд, поскольку есть риск бегства, кроме того, юноша представляет угрозу.

В заявлении также отмечается, что Тейшейра, живший с матерью и отчимом, держал у своей кровати шкафчик для оружия, в котором хранились пистолеты, винтовки с затворной системой и винтовка военного образца с магазином большой емкости. Также среди его вещей был обнаружен противогаз, боеприпасы и то, что выглядело как "аксессуар, похожий на глушитель, в ящике его письменного стола".

Угрожает ли Тейшейра безопасности США

Агенты ФБР также опасаются, что он "все еще может иметь доступ к большому количеству секретной информации" и может являться мишенью для "враждебных государств, которые могут предложить ему безопасное убежище и попытаться содействовать его бегству из Соединенных Штатов".

Адвокаты Тейшейры на судебном заседании утверждали, что выступают против досудебного заключения и просят судью отпустить юношу домой под опеку отца. Кроме того, предложили внести залог в размере 20 000 дол. США и носить устройство мониторинга местоположения. Также говорится, что ему запрещается пользоваться интернетом без согласия родителей. Они также предположили, что их клиент больше не имеет доступа к сверхсекретным данным и не обвиняется в попытке их широкого распространения.

Напомним, что Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.