В США задержали подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона: что о нем известно

Правоохранители США провели операцию по задержанию Джека Тейшейры. Фото: nytimes.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщило американское издание The New York Times.

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По данным издания, задержанный Джек Тейшейра был администратором канала в Discord, где публиковались секретные документы Пентагона.

Молодой человек служил в гвардии Военно-воздушных сил США в штате Массачусетс. Он был членом разведывательного подразделения и мог получить доступ к таким документам.

Тейшейру смогли вычислить благодаря его аккаунтам в интернете, в том числе и в игровом сервисе Steam.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что Тейшейра был арестован сегодня ФБР "без инцидентов" и будет доставлен в федеральный окружной суд штата Массачусетс.

Гарленд сказал, что Тейшейру обвиняют в незаконном обмене "секретной информацией о безопасности" и что расследование продолжается.

Как писали Новини.LIVE, The Washington Post опубликовало собственное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию. В любом случае, даже если и у них была правдивая информация, она уже не актуальна.