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"Витік" документів Пентагону є сумішшю правди і брехні, — Резніков

12 квітня 2023 17:52
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"Витік" документів Пентагону є сумішшю правди і брехні, — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: LIGA.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що злиті документи Пентагону містять правдиву та неправдиву інформацію. У будь-якому разі, навіть якщо й в них була правдива інформація — вона вже не актуальна.

Про це повідомляє Sky News.

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Резніков повідомив, що схованка секретних військових документів США, які нібито були оприлюднені та опубліковані в мережі, містять суміш правдивої та неправдивої інформації.

Він також заявив, що будь-яка правдива інформація в файлах більше не актуальна.

Міністр сказав, що вважає очевидні витоки інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників.

Нагадаємо, нещодавно у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Окрім того, представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов відреагував на інформацію про "злив" цих нібито секретних документів. Він наголосив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб. 

 

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