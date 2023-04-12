"Утечка" документов Пентагона является смесью правды и лжи, — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: LIGA.net

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "слитые" документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию. В любом случае даже если и у них была правдивая информация — она уже не актуальна.

Об этом сообщает Sky News.

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Резников сообщил, что тайник военных документов США, якобы обнародованных и опубликованных в сети, содержат смесь правдивой и ложной информации.

Он также заявил, что какая-либо правдивая информация в файлах больше не актуальна.

Министр сказал, что считает очевидные истоки информационной операции, направленной в пользу России и ее союзников.

Напомним, недавно в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Кроме того, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о "сливе" этих якобы секретных документов. Он отметил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.