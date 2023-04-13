У США затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону: що про нього відомо

Правоохоронці США провели операцію з затримання Джека Тейшейри. Фото: nytimes.com

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служить у гвардії Військово-повітряних сил США.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

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Подробиці

За даними видання, затриманий Джек Тейшейра був адміністратором каналу у Discord, де публікувалися секретні документи Пентагону.

Хлопець служив у гвардії Військово-повітряних сил США у штаті Массачусетс. Він був членом розвідувального підрозділу і міг мати доступ до таких документів.

Тейшейру змогли вирахувати завдяки його акаунтам в інтернеті, зокрема і в ігровому сервісі Steam.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив, що Тейшейра був заарештований сьогодні ФБР "без інцидентів" і буде доставлений у федеральний окружний суд штату Массачусетс.

Гарленд сказав, що Тейшейру звинувачують у незаконному обміні "секретною безпековою інформацією" і що розслідування триває.

Як писали Новини.LIVE, The Washington Post опублікувало власне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що злиті документи Пентагону містять правдиву та неправдиву інформацію. У будь-якому разі, навіть якщо й в них була правдива інформація — вона вже не актуальна.