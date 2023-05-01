Байден призвал РФ отпустить корреспондента WSJ Гершковича и других американцев

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден призвал РФ немедленно отпустить корреспондента WSJ Эвана Гершковича и других американцев, задержанных ФСБ по сфабрикованным обвинениям. Он отметил важность свободы прессы.

Соответствующее заявление Байден сделал во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Сообщает WSJ.

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"Эван отправился в Россию с докладом, чтобы пролить свет на тьму. Все в этом зале стоят с вами. Мы работаем каждый день, чтобы обеспечить его увольнение, ищем возможности и инструменты, чтобы вернуть его домой", — заявил Байден.

Само мероприятие было посвящено свободе и независимости журналистики. В нем принимали участие представители СМИ и члены правительства. Среди них семья Гершковича, с которой лично встретился американский лидер. В частности, родители журналиста — Михаил Гершкович и Элла Мильман.

Задержание Гершковича

31-летний Гершкович ФСБ задержан 29 марта. Его удерживают в России по обвинению в шпионаже. Издание и правительство США категорически отрицают эти обвинения. Государственный департамент признал журналиста неправомерно задержанным и приложил немало усилий, чтобы оказывать давление на Россию с целью его увольнения.

Гершкович — американец с русскими корнями, работавший в России шесть лет.

Перед задержанием журналист готовил материал о частной военной компании "Вагнер" и специально приехал в Екатеринбург.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по делу о шпионаже и отправил в СИЗО.

18 апреля суд должен рассмотреть апелляцию адвокатов журналиста.

Напомним, Байден работает над освобождением репортера Эвана Гершковича из российского плена.