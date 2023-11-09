Бербок відреагувала на рішення Єврокомісії щодо вступу України до ЄС
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на пропозицію Єврокомісії розпочати початок перемовин щодо вступу України до ЄС. За її словами, народ України є "частиною європейської родини".
Про це вона повідомила у соцмережі X.
Бербок наголосила, що початок перемовин щодо вступу України до ЄС — це наступний крок, "який ми повинні зробити разом".
"Тому що сильніший, більший та об'єднаний ЄС — це геополітична відповідь на агресивну війну Росії", — підкреслила Бербок.
Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини про вступ України до ЄС
Європейська комісія офіційно рекомендувала розпочати перемовини про вступ України до ЄС. Проте, Україна наразі виконала лише 4 із 7 необхідних критеріїв.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії. Він назвав такий розвиток подій "правильним".
Згодом глава держави повідомив, що підписав указ, згідно з яким доручив владі підготуватися до перемовин щодо вступу до ЄС.
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