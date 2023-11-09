Бербок відреагувала на рішення Єврокомісії щодо вступу України до ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: OstWest TV

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на пропозицію Єврокомісії розпочати початок перемовин щодо вступу України до ЄС. За її словами, народ України є "частиною європейської родини".

Про це вона повідомила у соцмережі X.

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Бербок наголосила, що початок перемовин щодо вступу України до ЄС — це наступний крок, "який ми повинні зробити разом".

"Тому що сильніший, більший та об'єднаний ЄС — це геополітична відповідь на агресивну війну Росії", — підкреслила Бербок.

Допис очільниці МЗС Німеччини Аналлени Бербок. Фото: скриншот з соцмережі Х

Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини про вступ України до ЄС

Європейська комісія офіційно рекомендувала розпочати перемовини про вступ України до ЄС. Проте, Україна наразі виконала лише 4 із 7 необхідних критеріїв.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії. Він назвав такий розвиток подій "правильним".

Згодом глава держави повідомив, що підписав указ, згідно з яким доручив владі підготуватися до перемовин щодо вступу до ЄС.