Двоє озброєних людей захопили школу в Гамбурзі
У Німеччині двоє озброєних людей забарикадувалися у класі районної школи в Гамбурзі. Один зі злочинців має пістолет, до школи увійшли спецпризначенці.
Про це пише BILD.
Озброєні люди захопили школу в Гамбурзі 8 листопада
У районній школі Гамбурга-Бланкенезе на Фрамштрассе вчительці погрожували двоє людей.
Зазначається, що один із них був озброєний чорним пістолетом.
До навчального закладу прибули спецпризначенці, поліція з автоматами оточила будівлю. Зараз поліцейські перебувають всередині та шукають двох підозрюваних. Чи озброєні люди є учнями школи — поки невідомо.
Також ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив, що збройні сили країни (ЦАХАЛ) здійснюють операцію у центрі Гази. Під час операції лідер ХАМАС Яхья Сінвар опинився в оточенні в одному з бункерів.
Читайте Новини.LIVE!