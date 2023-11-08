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Двоє озброєних людей захопили школу в Гамбурзі

8 листопада 2023 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Двоє озброєних людей захопили школу в Гамбурзі
У Німеччині спецназ проводить операцію в школі. Фото: Bild
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Німеччині двоє озброєних людей забарикадувалися у класі районної школи в Гамбурзі. Один зі злочинців має пістолет, до школи увійшли спецпризначенці.

Про це пише BILD.

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Озброєні люди захопили школу в Гамбурзі 8 листопада

У районній школі Гамбурга-Бланкенезе на Фрамштрассе вчительці погрожували двоє людей.

Зазначається, що один із них був озброєний чорним пістолетом.

До навчального закладу прибули спецпризначенці, поліція з автоматами оточила будівлю. Зараз поліцейські перебувають всередині та шукають двох підозрюваних. Чи озброєні люди є учнями школи — поки невідомо. 

Також ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив, що збройні сили країни (ЦАХАЛ) здійснюють операцію у центрі Гази. Під час операції лідер ХАМАС Яхья Сінвар опинився в оточенні в одному з бункерів.

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