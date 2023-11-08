Двое вооруженных людей захватили школу в Гамбурге

В Германии спецназ проводит операцию в школе. Фото: Bild

В Германии двое вооруженных людей забаррикадировались в классе районной школы в Гамбурге. У одного из преступников пистолет, в школу вошли спецназовцы.

Об этом пишет BILD.

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В районной школе Гамбурга-Бланкенезе на Фрамштрассе учительнице угрожали два человека.

Отмечается, что один из них был вооружен черным пистолетом.

В учебное заведение прибыли спецназовцы, полиция с автоматами оцепила здание. Сейчас полицейские находятся внутри и ищут двух подозреваемых. Являются ли вооруженные люди учениками школы — пока неизвестно.

Также мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что вооруженные силы страны (ЦАХАЛ) совершают операцию в центре Газы. В ходе операции лидер ХАМАСа Яхья Синвар оказался в окружении в одном из бункеров.