Двое вооруженных людей захватили школу в Гамбурге
В Германии двое вооруженных людей забаррикадировались в классе районной школы в Гамбурге. У одного из преступников пистолет, в школу вошли спецназовцы.
Об этом пишет BILD.
Вооруженные люди захватили школу в Гамбурге 8 ноября
В районной школе Гамбурга-Бланкенезе на Фрамштрассе учительнице угрожали два человека.
Отмечается, что один из них был вооружен черным пистолетом.
В учебное заведение прибыли спецназовцы, полиция с автоматами оцепила здание. Сейчас полицейские находятся внутри и ищут двух подозреваемых. Являются ли вооруженные люди учениками школы — пока неизвестно.
Также мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что вооруженные силы страны (ЦАХАЛ) совершают операцию в центре Газы. В ходе операции лидер ХАМАСа Яхья Синвар оказался в окружении в одном из бункеров.
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