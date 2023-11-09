Бербок отреагировала на решение Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на предложение Еврокомиссии начать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. По ее словам, народ Украины является "частью европейской семьи".
Об этом она сообщила в соцсети X.
Бербок подчеркнула, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — это следующий шаг, "который мы должны сделать вместе".
"Потому что более сильный, больший и объединенный ЕС — это геополитический ответ на агрессивную войну России" , — подчеркнула Бербок.
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Европейская комиссия официально рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС . Однако Украина выполнила только 4 из 7 необходимых критериев.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии . Он назвал такое развитие событий "правильным".
Впоследствии глава государства сообщил, что подписал указ, согласно которому поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению в ЕС.
Читайте Новини.LIVE!