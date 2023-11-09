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Бербок отреагировала на решение Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС

9 ноября 2023 01:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Бербок отреагировала на решение Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: OstWest TV
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на предложение Еврокомиссии начать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. По ее словам, народ Украины является "частью европейской семьи".

Об этом она сообщила в соцсети X.

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Бербок подчеркнула, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — это следующий шаг, "который мы должны сделать вместе".

"Потому что более сильный, больший и объединенный ЕС — это геополитический ответ на агрессивную войну России" , — подчеркнула Бербок.

Сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок. Фото: скриншот из соцсети Х

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия официально рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС . Однако Украина выполнила только 4 из 7 необходимых критериев.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии . Он назвал такое развитие событий "правильным".

Впоследствии глава государства сообщил, что подписал указ, согласно которому поручил властям подготовиться к переговорам по вступлению в ЕС.

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