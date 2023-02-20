Російський цирк придбав клоунам каски та бронежилети

Для яких саме клоунів буде поставлено амуніцію — поки невідомо

Російська державна циркова компанія "Росгосцирк" замовила собі каски та бронежилети. Про це повідомляє "Полигон медиа" із посиланням на російський портал держзакупівель.

Судячи зі скріншоту, виробник має виконати замовлення до кінця березня 2023 року. При цьому точна кількість предметів у замовленні не вказано, однак загальна сума становить понад 2 млн рублів.

Скріншот: "Полигон Медиа"

У "Росгосцирку" на запит видання про мету закупівлі касок та бронежилетів не відповіли.

Згідно з інформацією, вказаною на офіційному сайті організації, головним завданням "Росгосцирка" є створення "оригінальних інноваційних номерів, атракціонів та спектаклів", а також збереження "вікових традицій циркової справи як феномена культурної спадщини Батьківщини".

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, солдати багатьох російських підрозділів не отримують обіцяні грошові виплати. Крім того, російська бюрократія унеможливлює отримання документів, які підтверджують участь у бойових діях, документів, необхідних для отримання обіцяних платежів, добровольцями, які приєдналися до російських військових дій навесні-влітку 2022 року.

Також на минулому тижні стало відомо, що сім'ї загиблого в Україні окупанта урочисто вручили як компенсацію пакет пельменів.

ФОТО: circus.ru