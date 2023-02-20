Российский цирк купил клоунам каски и бронежилеты

Для каких именно клоунов будет поставлена амуниция — пока неизвестно

Российская государственная цирковая компания "Росгосцирк" заказала себе каски и бронежилеты. Об этом сообщает "Полигон медиа" со ссылкой на российский портал госзакупок.

Судя по скриншоту, производитель должен выполнить заказ до конца марта 2023 года. При этом точное количество предметов в заказе не указано, однако общая сумма составляет более 2 млн рублей.

Скриншот: "Полигон Медиа"

В "Росгосцирке" на запрос издания о цели закупки касок и бронежилеты не ответили.

Согласно информации, указанной на официальном сайте организации, главной задачей "Росгосцирка" является создание "оригинальных инновационных номеров, аттракционов и спектаклей", а также сохранение "вековых традиций циркового дела как феномена культурного наследия Отечества".

Напомним, по данным американского Института изучения войны, солдаты многих российских подразделений не получают обещанных денежных выплат. Кроме того, российская бюрократия делает невозможным получение документов, подтверждающих участие в боевых действиях, документов, необходимых для получения обещанных платежей, добровольцами, которые присоединились к российским военным действиям весной-летом 2022 года.

Также на прошлой неделе стало известно, что семье погибшего в Украине оккупанта торжественно вручили в качестве компенсации пакет пельменей.

ФОТО: circus.ru