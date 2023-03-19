Біля Аляски зафіксували потужний землетрус: деталі

Фіксування землетрусу

У неділю, 19 березня, в районі берегів Аляски стався землетрус магнітудою 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Осередок поштовхів знаходився на глибині 65,4 км.

Інформацію про це поширила Геологічна служба США, не повідомляючи про потерпілих чи руйнування.

Землетрус біля Аляски

Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 19 км на південний захід від населеного пункту Анкор Поінт та за 210 км на південний захід від міста Анкорідж. Осередок поштовхів знаходився на глибині 65,4 км.

Останнім часом світ став свідком кількох сильних землетрусів. Нещодавно, 14 березня, стався землетрус магнітудою 5,3 бала біля узбережжя Греції. Також 12 березня в Румунії було зафіксовано землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера. 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 балів.

На сьогодні інформація про постраждалих або руйнування внаслідок цих землетрусів не надходила. Однак такі природні катастрофи можуть призвести до серйозних наслідків і загрожувати життю та здоров'ю людей. У зв'язку з цим необхідно вживати заходів щодо забезпечення безпеки та готовності до можливих надзвичайних ситуацій у разі землетрусів та інших природних катаклізмів.

Нагадаємо, що, за інформацією директора Інституту геофізики НАН Олександра Кендзери, навіть у Києві може статися землетрус магнітудою 7.