Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали
В воскресенье, 19 марта, в районе берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Очаг толчков находился на глубине 65,4 км.
Информацию об этом распространила Геологическая служба США, не сообщая о пострадавших или разрушениях.
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Землетрясение возле Аляски
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 19 км к юго-западу от населенного пункта Анкор Поинт и в 210 км к юго-западу от города Анкоридж. Очаг толчков находился на глубине 65,4 км.
В последнее время мир стал свидетелем нескольких сильных землетрясений. Недавно, 14 марта, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла возле побережья Греции. Также 12 марта в Румынии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера. 5 марта у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.
На сегодняшний день информация о пострадавших или разрушениях в результате этих землетрясений не поступала. Однако, такие природные катастрофы могут привести к серьезным последствиям и угрожать жизни и здоровью людей. В связи с этим, необходимо принимать меры по обеспечению безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям в случае землетрясений и других природных катаклизмов.
Напомним, что, по информации директора Института геофизики НАН Александра Кендзеры, даже в Киеве может произойти землетрясение магнитудой 7.