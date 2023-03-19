Возле Аляски зафиксировали мощное землетрясение: детали

Фиксирование землетрясения

В воскресенье, 19 марта, в районе берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Очаг толчков находился на глубине 65,4 км.

Информацию об этом распространила Геологическая служба США, не сообщая о пострадавших или разрушениях.

Землетрясение возле Аляски

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 19 км к юго-западу от населенного пункта Анкор Поинт и в 210 км к юго-западу от города Анкоридж. Очаг толчков находился на глубине 65,4 км.

В последнее время мир стал свидетелем нескольких сильных землетрясений. Недавно, 14 марта, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла возле побережья Греции. Также 12 марта в Румынии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера. 5 марта у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

На сегодняшний день информация о пострадавших или разрушениях в результате этих землетрясений не поступала. Однако, такие природные катастрофы могут привести к серьезным последствиям и угрожать жизни и здоровью людей. В связи с этим, необходимо принимать меры по обеспечению безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям в случае землетрясений и других природных катаклизмов.

Напомним, что, по информации директора Института геофизики НАН Александра Кендзеры, даже в Киеве может произойти землетрясение магнитудой 7.