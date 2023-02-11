Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ​​​​​​​Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні: де і коли про неї оголосить Байден arrow

​​​​​​​Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні: де і коли про неї оголосить Байден

11 лютого 2023 08:25
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Байден у Польщі оголосить про додаткову допомогу Україні
Джо Байден у Польщі заявить про додаткову військову і фінансову допомогу воюючій країні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Білому домі натякнули, що Джо Байден зробить заяву про додаткову допомогу Україні. Це має відбутися під час візиту президента США до Польщі.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Читайте також:

Польські заяви Байдена

За словами Кірбі, під час візиту до Польщі президент Байден заявить про додаткову військову та фінансову підтримку України.

"Я не випереджатиму його слова. Звичайно, я залишу всю конкретику президенту США", — не став деталізувати представник адміністрації.

Підтримка України

Також Кірбі запевнив, що США продовжать підтримувати Україну.

"Президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — наголосив Кірбі.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден назвав повномасштабну війну проти України, розв'язану росією, однією з ключових причин глобальної інфляції. Зокрема, це поставило під загрозу продовольчу безпеку у світі.

Додамо, що З 20 по 22 лютого Байден перебуватиме у Польщі. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити двостороннє співробітництво, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення НАТО.

Фото: Pixabay

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:31 Ілон Маск через зниження популярності власних дописів звільнив топ-інженера Twitter

09:26 Японія передасть 10 млн доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні: куди підуть кошти

09:24 Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"

09:03 Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії наближається до 24 тисяч

Новина з фото

09:00 Землетрус у Туреччині, візит Зеленського до Великої Британії та пожежі в Чилі: події тижня в фотографіях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:59 Допомога українцям: США виділять $6 млрд на соцпрограми

08:58 США збили над Аляскою невідомий літальний апарат

08:43 Є влучання в енергооб'єкти: Дніпропетровська ОВА повідомила про наслідки нічної атаки дронів

08:35 Понад 1100 окупантів за добу відправилися до Кобзона: Генштаб оголосив величезні втрати рф

08:23 Обстріли Донеччини: за добу загинула одна цивільна людина, четверо поранені

Новина з відео

22:48 Розписані гільзи, ракети та буржуйки: у Києві відкриють оригінальну виставку про війну

Новина з відео

19:48 Linkin Park випустив відеокліп, який створив штучний інтелект

Новина з відео

19:28 "Я пишаюся нашим народом": Зеленський зворушливо подякував українцям

Новина з відео

18:57 Ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова презентувала першу україномовну пісню, яку двічі переписувала

Новина з відео

18:04 "Думала, що вже не вийде": KOLA презентувала нову чуттєву пісню, яку написала за 25 хвилин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 лютого: Ракам — приділити час побуту, Козерогам — приготуватися до несподіванок

Новина з відео

17:22 Мінкульт запропонував Київській консерваторії відмовитися від Чайковського у назві та нагадав про закон

Новина з відео

14:06 У Туреччині з-під завалів дістали українку та її 4-річного сина, — CNN

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Морпіхи зазнали розгрому

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Актуальне по темі

None 11 Лютий 09:18

Понад 1100 окупантів за добу відправилися до Кобзона: Генштаб оголосив величезні втрати рф

None 10 Лютий 19:04

Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Морпіхи зазнали розгрому

None 11 Лютий 08:35

Проліт російських ракет над Румунією не стане приводом для ескалації, — ISW

None 10 Лютий 21:25

​​​​​​​На Хмельницькій АЕС через обстріли зупинили енергоблок, дві інші станції знизили генерацію електроенергії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB