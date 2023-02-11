Байден у Польщі оголосить про додаткову допомогу Україні

Джо Байден у Польщі заявить про додаткову військову і фінансову допомогу воюючій країні

У Білому домі натякнули, що Джо Байден зробить заяву про додаткову допомогу Україні. Це має відбутися під час візиту президента США до Польщі.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Польські заяви Байдена

За словами Кірбі, під час візиту до Польщі президент Байден заявить про додаткову військову та фінансову підтримку України.

"Я не випереджатиму його слова. Звичайно, я залишу всю конкретику президенту США", — не став деталізувати представник адміністрації.

Підтримка України

Також Кірбі запевнив, що США продовжать підтримувати Україну.

"Президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — наголосив Кірбі.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден назвав повномасштабну війну проти України, розв'язану росією, однією з ключових причин глобальної інфляції. Зокрема, це поставило під загрозу продовольчу безпеку у світі.

Додамо, що З 20 по 22 лютого Байден перебуватиме у Польщі. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити двостороннє співробітництво, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення НАТО.

Фото: Pixabay