Байден в Польше объявит о дополнительной помощи Украине

Джо Байден в Польше заявит о дополнительной военной и финансовой помощи воюющей стране

В Белом доме намекнули, что Джо Байден сделает заявление о дополнительной помощи Украине. Это должно произойти во время визита президента США в Польшу.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Польские заявления Байдена

По словам Кирби, во время визита в Польшу президент Байден заявит о дополнительной военной и финансовой поддержке Украины.

"Я не буду опережать его слова. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", — не стал детализировать представитель администрации.

Поддержка Украины

Также Кирби заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

"Президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", — подчеркнул Кирби.

Напомним, американский лидер Джо Байден назвал полномасштабную войну против Украины, развязанную россией, одной из ключевых причин глобальной инфляции. В частности, это поставило под угрозу продовольственную безопасность в мире.

С 20 по 22 февраля Байден будет находиться в Польше. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО.

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