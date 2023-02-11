Байден в Польше объявит о дополнительной помощи Украине

Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден
В Белом доме намекнули, что Джо Байден сделает заявление о дополнительной помощи Украине. Это должно произойти во время визита президента США в Польшу.
Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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Польские заявления Байдена
По словам Кирби, во время визита в Польшу президент Байден заявит о дополнительной военной и финансовой поддержке Украины.
"Я не буду опережать его слова. Конечно, я оставлю всю конкретику президенту США", — не стал детализировать представитель администрации.
Поддержка Украины
Также Кирби заверил, что США продолжат поддерживать Украину.
"Президент ясно даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", — подчеркнул Кирби.
Напомним, американский лидер Джо Байден назвал полномасштабную войну против Украины, развязанную россией, одной из ключевых причин глобальной инфляции. В частности, это поставило под угрозу продовольственную безопасность в мире.
С 20 по 22 февраля Байден будет находиться в Польше. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО.
Фото: Pixabay