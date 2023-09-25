Білий дім надіслав листа зі списком реформ, які має провести Україна: про що йдеться

Білий дім у Вашингтоні. Фото: The White House

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист. Він містить перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Кому адресувався лист

За даними УП, цей лист був також надісланий прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

В документі прописані зміни щодо пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Зокрема, вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

Лист Білого дому. Фото: Скриншот

Лист Білого дому. Фото: Скриншот

Лист Білого дому. Фото: Скриншот

Лист Білого дому. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі із Володимиром Зеленським дорікнув українському лідеру за корупцію в України. Він наголосив на необхідності незалежної боротьби із цим явищем та важливості сильних, політично незалежних антикорупційних інституцій.

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що домовленості з президентом США Джо Байденом будуть виконані. За його словами, чим швидше, тим більше вдасться зберегти життів.